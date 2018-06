Luna rossa a Positano

POSITANO – La luna rossa che ha squarciato il blu intenso del cielo di ieri notte, proiettando il suo bagliore color amaranto sulle onde del mare. Un panorama mozzafiato ritratto dal fotografo Fabio Fusco.

Un presagio forse dell’eclissi lunare prevista per il 27 luglio. Il cielo si tingerà di rosso ancora una volta, regalando la più lunga eclissi totale di Luna del secolo e una grande opposizione di Marte, che permetterà di osservarlo con una visibilità eccezionale come non capitava dal 2003.