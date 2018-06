Luigi Russo presenta “I crociati in Terrasanta” alla Libreria Tasso

Lunedì 4 giugno dalle ore 20:00 presso la Libreria Tasso in Piazza Lauro a Sorrento, presentazione del libro di Luigi Russo sulle crociate.

Questa storia del movimento crociato fornisce ai lettori tutti gli elementi di una narrazione “plurale” delle vicende che portarono all’affermazione delle entità politiche in seguito definite con il termine Outremer, gravitanti su Gerusalemme, conquistata nell’estate del 1099 da armate di pellegrini alla fine di una spedizione promossa da Urbano II. Ben lungi dall’essere una semplice ricostruzione degli eventi storico-politici dei secoli XI-XIII il libro fornisce una guida per orientarsi nei molteplici livelli del movimento crociato alla luce del dibattito storiografico più aggiornato, svincolando al contempo l’esposizione dalla mera elencazione delle spedizioni organizzate in soccorso della Terrasanta da parte delle autorità dell’Occidente medievale.

Carocci editore

Ne parlerà con l’autore la dottoressa Valentina Campanella

Luigi Russo. Laureatosi in Storia del pensiero politico medievale presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi in “Storia del Pensiero politico medievale”, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia Medievale (XI Ciclo) presso l’Università degli Studi di Torino, discutendo la tesi Ricerche sui cronisti della «prima Crociata» sotto la guida del prof. G.M. Cantarella (2001). Ricercatore di Storia medievale e Vice Coordinatore del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. I suoi interessi di ricerca vertono principalmente sulla storia del movimento crociato e i Normanni in Italia e nell’Oriente latino.

Valentina Campanella. Segretaria dell’Associazione del Centro studi Normanno-Svevi di Bari, ha conseguito il dottorato di ricerca in“Civiltà e cultura scritta tra tarda antichità e medioevo” presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 2016. Nel 2013 ha concluso il biennio della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Bari e portato a termine, due anni più tardi, il corso annuale della Scuola Storica Nazionale per l’edizione delle fonti documentarie presso l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo di Roma.

Attualmente collabora con il personale docente afferente alle cattedre di Diplomatica e di Esegesi del documento medievale dell’ateneo barese in qualità di cultrice della materia e coadiuva il corpo docente della scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Bari nell’ambito dell’insegnamento di Diplomatica.

Borsista presso l’Associazione del Centro studi Normanno-Svevi con un progetto di edizione critica del Liber Quartus Capitolationum della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta (2016) e dell’Università degli studi di Siena con un progetto di edizione di un corpus documentario confluito nel fondo “SS. Flora e Lucilla” dell’Archivio Storico Diocesano di Arezzo (2017), ha preso parte a numerosi progetti finalizzati al riordino, alla schedatura e allo studio di documentazione archivistica coordinati dalla cooperativa toscana Hyperborea s.r.l.

Vincitrice del Premio Regionale per gli studi storici “Giuseppe Petraglione”della Società di Storia Patria per la Puglia (2017), che ha dato luogo alla pubblicazione del lavoro di edizione del volume XXXIX del Codice Diplomatico Pugliese intitolato “Le pergamene dell’Archivio Arcivescovile di Taranto (1193-1373)”.