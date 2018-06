Nuovo logo per lo Zeffiro Sereno

Qualcosa si muove in Costiera Amalfitana e lo storico Ristorante ‘Zeffiro Sereno’ situato nell’ultimo lembo marino del Comune di Amalfi si è dotato di un logo. Riconoscibile e di grande impatto. Realizzato dalla Personal Time di San Donà di Piave, è stato regalato alla famiglia Buonocore dal titolare, Gabriele Busato. “Ci è sembrata la cosa più naturale del mondo – ha spiegato – perché la Costiera Amalfitana merita eccellenze così come questa famiglia che da oltre 40 anni si occupa con successo di ristorazione e accoglienza di turisti senza essersi mai snaturata. Il pesce è il loro simbolo, proprio quello – stilizzato con forchetta, coltello e cucchiaio – presente nella nostra idea di ristorante in mare. Speriamo porti fortuna ad uno dei locali più genuini della Costa di Amalfi”. Gli fanno eco i proprietari del ristorante: “Non abbiamo il wifi ma i nostri clienti vengono lo stesso, via mare da ogni area della Costiera. Se prima eravamo riconoscibili attraverso il passaparola adesso lo saremo anche grazie ad un logo che ci darà una connotazione chiara e inequivocabile”.