Lo chef statunitense Tim Love in vacanza in Costiera: relax tra Amalfi e Ravello – FOTO

Anche lo chef statunitense Tim Love non ha saputo resistere al fascino della Divina. Il noto cuoco texano, infatti, ha fatto tappa prima a Ravello, dove ha soggiornato per diversi giorni in un noto albergo del posto, poi ha fatto tappa ad Amalfi per diversi giorni. Una minivacanza con il proprio figlio che è stata “documentata” da alcune foto pubblicate sulla sua pagina ufficiale Instagram. Ancora una volta le celebrità di tutto il mondo scelgono le bellezze della Divina.

Lo chef, originario di Denton in Texas, è diventato noto ai più per la sua cucina occidentale “urbana”. È il proprietario e chef esecutivo di numerosi ristoranti della zona di Fort Worth, tra cui lo storico White Elephant Saloon, la Love Shack, la Woodshed Smokehouse, e il suo ristorante di punta Lonesome Dove Western Bistro nello storico Fort Worth Stockyards.