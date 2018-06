NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi presenta la nuova proposta gastronomica firmata Natale Giunta

Lo chef palermitano rende omaggio ai sapori tipicamente siciliani e alla tradizione campana rielaborando con il suo estro culinario i menu del Ristorante “Dei Cappuccini” e de “La Locanda” dell’hotel NH Collection in Costiera.

Lunedì 11 giugno, dalle ore 19.00, l’hotel organizza l’evento esclusivo “Mani in Pasta” per celebrare la nuova offerta gastronomica. Per la serata, la tradizione dello street food alla palermitana di Natale Giunta incontrerà l’arte della pizza napoletana del mitico Gino Sorbillo e la dolcezza della storica Pasticceria Pansa di Amalfi.

Milano, 07 giugno 2018 – Antichi sapori campani e profumi di Sicilia: ecco gli ingredienti della nuova offerta gastronomica dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi che si rinnova e accoglie nella sua magnifica struttura l’arte culinaria di Natale Giunta.

Lo chef di origini palermitane – già noto per il suo Ristorante “Castello a mare” a Palermo e famoso per le sue partecipazioni televisive – firma l’esclusivo menù del Ristorante “Dei Cappuccini” e “La Locanda” dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi regalando, attraverso le nuove proposte gastronomiche, un viaggio attraverso i sapori tipici della Costiera Amalfitana sapientemente mixati con quelli della sua amatissima Sicilia.

Tra ricette tipicamente tradizionali e piatti innovativi e originali, le sue creazioni ridisegnano la cucina tipica dando vita ad un food concept originale, pensato sia per coccolare il palato degli ospiti dell’hotel sia per offrire un’esperienza straordinaria ai turisti che visitano la Costiera o agli amalfitani, in quanto entrambi i ristoranti della struttura sono aperti anche al pubblico.

A inaugurare la nuova stagione gourmet dell’hotel un evento d’eccezione.

Lunedì 11 giugno, dalle ore 19.00, NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi diventerà il palcoscenico di “Mani in Pasta”: un appuntamento in cui lo chef Natale Giunta racconterà la sua terra attraverso lo street food palermitano più celebre e il mitico Gino Sorbillo metterà in scena l’arte della vera pizza napoletana. Dulcis in fundo, la storica Pasticceria Pansa di Amalfi delizierà i palati con i dolci più rinomati e amati della Costiera.

L’ESTRO E L’ARTE DI NATALE GIUNTA PER UNA NUOVA PROPOSTA GASTRONOMICA

Tra Sicilia e Campania, un’ode al Sud Italia

Nell’incantevole cornice della Costiera Amalfitana dove terrazze di limoni e giardini pensili si confondono con l’azzurro del mare, il Ristorante “Dei Cappuccini” dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi prende tutto il sapore della tradizione mediterranea e diventa espressione di un originale food concept firmato da Natale Giunta e magistralmente interpretato dal Resident Chef Claudio Lanuto. Con maestria, rispetto per le materie prime e una personale intelligenza culinaria, la firma di Natale Giunta unisce i profumi delle terre siciliane a quelli dei mari campani, trasformando ogni suo piatto in un connubio perfetto di tradizione e innovazione. Ogni accostamento, tempo e metodo di cottura è studiato nel minimo dettaglio per esaltare la qualità e il sapore degli ingredienti e dei prodotti a km 0 coltivati direttamente presso l’Orto del Convento. Tra le interessanti proposte: triglie in crosta di grissini, polpo servito su crema di ceci, scampi cotti al cannello, guanciale scottato di maialino nero … per una vera esplosione di gusto, da assaporare anchecon gli occhi grazie ai colori accesi della mise en place esaltata dalle ceramiche di Vietri.

Natale Giunta firma anche tutta la carta de “La Locanda”, il luogo perfetto a bordo piscina in cui rilassarsi e gustare a pranzo una selezione di proposte fresche e raffinate.

Dalle insalate gourmet ai primi piatti profumati alle erbe aromatiche, dalla pizza fritta napoletana ai panini con delicati ingredienti locali.

Anche la colazione all’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi rappresenta un’esperienza di gusto unica: dal salato al dolce, si spazia dalle tipicità della Costiera – come i formaggi dei Monti Lattari, le mozzarelle di Agerola, le alici, la colatura di Cetara o la torta allo sfusato Amalfitano – a proposte più internazionali ma sempre con un tocco creativo in più. Un esempio? Le omelette che sono rigorosamente preparate live di fronte agli ospiti dal cuocodell’hotel!

NH COLLECTION GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI

Una terrazza da sogno tra terra e mare

Tra il blu profondo del mare e le sfumature del cielo, NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi è un luogo incantevole dove il soggiorno diventa un’esperienza indimenticabile. A 80 metri di altezza sulla scogliera, l’hotel del brand NH Collection di NH Hotel Group offre una vista mozzafiato sulla meravigliosa Costiera Amalfitana, il porto di Amalfi e la cittadina.

Incontro sapiente tra le testimonianze del passato e un design minimal e moderno, NH Collection Grand Convento di Amalfi regala ai suoi ospiti un soggiorno esclusivo, ispirato al relax e alla tranquillità. Molte le location all’interno dell’hotel pensate per rilassare mente e corpo, come ad esempio il suggestivo Percorso della meditazione. Un cammino che si snoda tra le terrazze a picco sul mare, spaziando dall’Orto delle primizie e erbe aromatiche utilizzate da Natale Giunta in cucina al Giardino Botanico con piante secolari fino alla Terrazza del Relax con le amache sotto i Limoni per un riposino pomeridiano o la lettura di un libro.

E ancora, la Passeggiata dei Monaci – uno dei luoghi più fotografati e dipinti di tutta Amalfi – un incredibile scorcio panoramico e di rara bellezza dal quale è possibile ammirare il Golfo. mentre chiaro rimando ad un passato indimenticabile, NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi conserva anche un affascinante chiostro Arabo-Normanno del XIII secolo e la sua magnifica Loggia. A questi si aggiunge anche la sacrestia – appena riaperta al pubblico – e la splendida Chiesa di età tardo-barocca in cui si celebrano ancora oggi matrimoni.

