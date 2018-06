Forbes esalta il limoncello, il liquore campano per eccellenza e vero vanto della Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentino. “Ah, il limoncello, quel colorato digestivo italiano che le persone amano o detestano. Nel peggiore dei casi, è acido, eccessivamente dolce, o alterato chimicamente, con un sentore di pavimento appena lavato. Ma se è equilibrato al meglio – spiega la giornalista Nicole Trilivas, – è rinfrescante ed evoca la Costiera Amalfitana, ed è divino. Ecco un’idea: se non ti piace il limoncello è perché non hai provato quello giusto”. La giornalista ha stilato sul famoso magazine finanziario statunitense una lista di specialità consigliate per questa estate.

Limoncelli artigianali rivisitati nelle ricette con bottiglie dai design ricercati, dal Cambusier con il famoso limone francese di Mentone, al Pococello “made in England”, un distillato fatto a Soho con materie prime pregiate, visto che i limoni sono degli IGP Costa d’Amalfi provenienti dai terrazzamenti di Salvatore Aceto. Dalla Costiera vengono anche i limoni di Dolce Cilento, una specialità derivata da una produzione di oro giallo biologico, trasformata nel Parco Nazionale del Cilento. Altre produzioni citate sono l’acqua di Cedro Nardini, il pallido e leggiadro limoncello Serravinci ed il limoncello fruttato fatto a Monaco di Baviera da italiani Felice Limone, esaltato da una caratteristica bottiglia.

Tra tutte queste creazioni non poteva però mancare il Liquor di Limone di Salvatore Calabrese, conosciuto ai più come “The Maestro”, uno dei bartender più famosi al mondo di origine maiorese, che lavora nella dinamica City. I limoni della Divina sono sapientemente selezionati per questa ricetta nella prima settimana di giugno, dove i frutti sprigionano tutto il loro aroma: (la buccia, nda) “viene macerata per cinque mesi in un raffinato cognac piuttosto che in alcool di grano neutro, per aumentare le note floreali e agrumate. Non zucchero in eccesso, ma è addolcito invece con un tocco di zucchero di barbabietola per compensare l’acidità dei limoni. Il risultato è un limoncello superiore che può essere bevuto anche a temperatura ambiente”.