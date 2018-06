Un anno ricco di soddisfazioni per il liceo Scientifico “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni. Alcuni studenti dell’ultimo anno hanno partecipato alla seconda edizione della RobotCup@School2018, la competizione di programmazione di robot umanoidi, promossa dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata/DIEM dell’Università di Salerno. Tra 25 scuole superiori provenienti dalla Regione che hanno presentato 53 progetti, ben due progetti presentati dai ragazzi Cavesi hanno vinto.

Da gennaio a maggio gli studenti hanno imparato a programmare il robot umanoide Pepper ed elaborato la programmazione necessaria per farlo parlare, ballare, interagire in maniera disinvolta con coloro che interloquivano con lui.

Gli studenti partecipanti al progetto sono stati: Enrico Maria Di Mauro, Samuele Carmone, Alessio Canzolino, Antonio Auriemma, Gabriele Bertone, Raffaele Vitale, Davide Casale, Chiara Santoro, Andrea Manzo e Alberto Califano.

La commissione composta da docenti esperti del settore ha premiato il progetto “Pepper a scuola” e il video d’orientamento per presentare il DIEM a coloro che pensano di iscriversi alla Facoltà.

Nell’Aula Magna dell’Ateneo alla proclamazione della vittoria i team si sono esibiti davanti agli studenti partecipanti all’evento. Enrico Maria Di Mauro e Chiara Santoro, impersonando i personaggi dei Teletubbies, hanno interagito in sincronia con il robot, imparando delle funzioni tramite un balletto e al computer Davide Casale ha controllato il programma che prevedeva anche che il tablet di Pepper mostrasse i movimenti del balletto.

Andrea Manzo ha colloquiato con Pepper che si è trasformato in una sapiente guida del DIEM, al computer Alberto Califano e Gabriele Bertone.

Grande la soddisfazione del corpo docenti che ha seguito i progetti ossia i professori Maria Giuseppina Adesso, Annamaria Avella, Anna Formisano e Maria Luisa Oliva.

Entusiasta la dirigente scolastica Maria Olmina D’Arienzo che ha visto i suoi studenti raccogliere i frutti del loro duro lavoro; hanno, infatti, sacrificato anche le vacanze natalizie per apprendere i principi della programmazione e passato ore al DIEM a confrontarsi con il professore Gennaro Percannella e il tecnico Carlo Troiano. Ulteriore soddisfazione per alcuni studenti, nel corso degli ultimi giorni scolastici Andrea, Manzo Enrico Maria Di Mauro, Alberto Califano e Gabriele Bertone, sempre coordinati dai docenti suddetti, hanno insegnato quanto appreso ad un gruppo di ragazzi delle classi prime per avvicinarli alla robotica.