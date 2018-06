Il Liceo Genoino di Cava de’ Tirreni festeggia gli studenti che si sono distinti in concorsi e iniziative

Sabato 9 giugno si è svolta al Liceo Scientifico di Cava de’ Tirreni la manifestazione “Eccellence, we are so proud of you!”, durante la quale sono stati premiati e menzionati tutti i ragazzi che si sono distinti all’interno dell’istituto e nelle gare disputate all’esterno, sia a livello regionale che a livello Nazionale.

Tanta la commozione, perché l’evento ha visto anche il saluto della dirigente Maria Olmina D’Arienzo all’istituto che, per pensionamento, non dirigerà il prossimo anno; è stato il saluto commosso ed orgoglioso di chi i ragazzi li conosce personalmente, ne conosce la storia e sa gioire e arricchirsi con loro.

A Raffaele Vitale della VB il titolo di allievo più premiato, che fra i tanti i concorsi vinti si è classificato primo nella sezione Nazionale Sezione Avanzata di Matematica e Realtà e verrà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli consegnerà attestato di merito.

I progetti cui l’istituto ha partecipato durante questo anno scolastico sono stati tanti ed in diversi ambiti.

Nell’ambito letterario il liceo è stato presente nella Nona Edizione di Tenzone Dantesca, 2° Posto Nazionale a Chiara Baldi, VD, nel contest ASOC Experience 2018, 1° posto a “I Boulevard Guys”,VA, ha partecipato al Premio Internazionale Badia XI Edizione, alle Olimpiadi di Italiano, al progetto Campania d’Autore, al progetto Einaudi “Amico Libro, a Com&te, all’Internationale Inner Wheel Distretto 210 “Lasciate un’impronta, 3° posto narrativa a Davide Casale, VB, a Libriamoci, premio per il Booktrailer alla IIC e al Certame Leopardiano.

Primo posto per la scherma a Emanuele Vicinanza, IVI.

Nell’ambito Scientifico il liceo ha partecipato alle Olimpiadi di Scienze Naturali con il 1°posto regionale del triennio Categoria “Bilogia” a Ludovica Iovine, VF, alle Olimpiadi Italiane di Astronomia, alle Olimpiadi di Fisica, 3°posto interprovinciale a Francesco Scavella IVF, ai giochi di Anacleto, alle Olimpiadi Problem Solving, alle Olimpiadi di Informatica, A Matematica e Realtà.

L’istituto ha partecipato quest’anno ad un progetto di robotica educativa, studiando programmazione presso il DIEM, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata dell’Università di Salerno.

Gli alunni Enrico Maria Di Mauro, Chiara Santoro, Davide Casale, Andrea Manzo, Alberto Califano, Gabriele Bertone, Samuele Carmone, Raffaele Vitale e Alessio Canzolino, hanno visto il premio speciale DIEM e il 1°posto “Pepper a scuola”.

Visto il grande interesse per la robotica e l’attualità del tema, dal prossimo anno scolastico la scuola ha acquistato un robot da personalizzare e programmare.

Progetti si sono svolti anche in ambito Finanziario, con inventiamo una banconota promosso dalla Banca d’Italia, e in ambito filosofico con le Olimpiadi di Filosofia, in ambito Musicale con il progetto Nessun Parli, nell’ambito dell’inglese con CLIL Physics Project e nell’ambito dell’Educazione alla legalità, con “Quel fresco profumo di libertà” C.S. Premio Borsellino IV Ed e A scuola di Legalità.

Soddisfazioni per il Musical Greace messo in scena dagli alunni il 7 e 8 giugno.