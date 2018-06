L’ex tronista Paolo Crivellin e la fidanzata Angela Caloisi in costiera amalfitana

L’estate è appena cominciata ma aumenta sempre di più l’elenco dei personaggi noti che hanno deciso di trascorrere qualche giornata in costiera amalfitana. Questa volta a concedersi un po’ di relax tra gli scorzi mozzafiato della costiera sono una coppia divenuta famosa grazie al programma televisivo “Uomini e Donne”, dove si sono conosciuti ed innamorati. Lui è l’ex tronista torinese Paolo Crivellin e lei è la bella casertana Angela Caloisi. I due hanno da poco festeggiato i quattro mesi insieme e, dalle foto e dai video pubblicati in rete che li ritraggono nella Divina, appaiono sempre più innamorati. E la costiera amalfitana è da sempre la cornice perfetta per vacanza romantica.