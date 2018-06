L’ex modella Nikki Sharp a Sorrento per festeggiare il suo compleanno

Sorrento è da sempre una delle mete turistiche più frequentate dai vip che decidono di trascorrere qualche giorno di relax in uno dei posti più belli del mondo. Oggi è la volta dell’ex modella Nikki Sharp, attualmente una delle maggiori esperte mondiali di wellness, che ha deciso di regalarsi una vacanza a Sorrento per festeggiare i suoi 31 anni. Nikki ha pubblicato su Instagram e sul suo profilo Facebook una foto che la ritrae a Marina Piccola con alle spalle l’azzurro del mare ed il panorama della costiera sorrentina. Nel post scrive: «I festeggiamenti per il compleanno sono cominciati… andiamo!». Quale luogo migliore per festeggiare una data così importante? E allora… tantissimi auguri Nikki.