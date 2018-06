L’eterno problema del traffico a Positano. Intasata anche la strada interna del paese

Con l’arrivo dell’estate si ripropone uno dei problemi storici di Positano, il traffico. Durante i mesi caldi diventa sempre più difficile e stressante percorrere le strade interne del paese ed anche il tratto della statale che conduce dall’ingresso di Positano fino alla Sponda. Le macchine in transito sono sempre di più e si vanno a sommare ai tanti, troppi, autobus soprattutto turistici che, a causa della particolare conformazione delle nostre strade, intasano completamente il traffico rallentandolo e, molto spesso, arrivando a bloccarlo completamente. Per i positanesi diventa sempre più complicato potersi muovere liberamente ed uscire di casa per raggiungere il posto di lavoro diventa a volte una vera e propria impresa. A Positano è proprio il caso di dire che sai a che ora parti ma non sai mai a che ora arriverai…