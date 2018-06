Le rotture estive, non mancano mai! Anche per De Luca Maiori è fra le meno attive della Costa d’ Amalfi sulla depurazione

Maiori, Costiera amalfitana. I lavori all’impianto di trattamento dei reflui urbani di Costa d’Angolo a Maiori, dove già da qualche giorno si sta svolgendo la riparazione ad una perdita alla condotta subacquea, stanno purtroppo danneggiando la qualità dell’acqua marina in un vasto tratto di litorale.

Non ci resta che condividere il parere espresso di recente dal governatore Vincenzo De Luca, sulla situazione dei depuratori in Costa d’Amalfi, che ha lasciato intendere che purtroppo l’amministrazione Capone è tra le meno attive su questo fronte.

In attesa che anche in questo tratto di costa amalfitana, finalmente si realizzi l’ultimo depuratore, per un mare pulito anche a Marmorata di Ravello, Minori e Maiori, è certo che almeno questa riparazione, poteva essere pianificata prima, evitando di creare malumori nei bagnanti e l’ennesima figuraccia stagionale…