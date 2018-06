Le parole di Maria Rosaria Sagliocco Dirigente scolastica di Piano. Nostra risposta

Ecco le parole della Dirigente scolastica di Piano di Sorrento

“Gentile direttore, anche se non amo clamore e riflettori, sento di dover garbatamente ribattere alla sua nota pubblicata il 4 giugno u.s. sulla sua testata giornalistica, lo devo alla Scuola che ho l’onore di dirigere e ai docenti seri, preparati, attenti e accoglienti che in essa operano.

Senza entrare nel merito della penosa vicenda che più è ricordata, più fa del male al bambino che va tutelato con discrezione, le dico che condivido pienamente un passaggio del suo articolo, là dove dice “non siamo assistenti sociali”. Sacrosanta verità, la “Scuola”, così come il giornalista non è “assistente sociale” tuttavia prende in carico tutti gli alunni cercando di accompagnarli nel processo di crescita. Se questa azione di accompagnamento però viene ostacolata dalle famiglie, la “Scuola” ne prende atto ma, non per questo si arrenderà, né tanto meno potrà tollerare accuse e atteggiamenti lesivi della propria dignità umana e professionale. Le sarei grata pertanto, di verificare qualsiasi notizia ci riguardi prima di pubblicarla al fine di scongiurare il ricorso alle vie legali a tutela del nome e dell’immagine dei docenti e dell’Istituto Comprensivo che rappresento.”

Maria Rosaria Sagliocco

Dirigente Scolastica IC “Piano di Sorrento”

Questa la nostra risposta

Cara Preside,

preferisco chiamarla così perchè in questo nome c’è più “umanità”.

La vicenda descritta da noi VERIFICATA di persona, e cioè sull’episodio che la signora cercava di parlare con lei e lamentava difficoltà, ne è testimone anche il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.

E’ molto offensivo dire ad un giornalista che non verifica la notizia in casi del genere. Noi abbiamo VERIFICATO che la signora dicesse quelle cose, e le ha dette e scritte. Ci siamo limitati ovviamente.

I toni che lei usa , quando parla di minacciare azioni legali, non sono per niente consoni a quello che definirei “umanità” .

La invito ad azioni legali se proprio ritiene sull’episodio. Non mi preoccupano le azioni legali, ma mi preoccupa una dirigente che interviene su queste vicende minacciando azioni legali come modo di porsi verso queste vicende. Ho riportato la richiesta di una madre per un figlio richiesta che ha rivolto a noi di Positanonews e come testata giornalistica ho il dovere di pubblicare , non ho detto che quello che dice è vero e neanche so se quello che dice lei sia vero.

Ma la notizia vera, e verificata, era che la madre diceva quelle cose e che la madre lamentava delle difficoltà a incontrarla. Lamentela che ha inoltrato anche al primo cittadino , il sindaco Vincenzo Iaccarino e noi siamo addirittura andati anche al Comune per incontrarla, non certo perchè non avevamo niente da fare, ma per umanità.

Non siamo entrati in torti o ragioni, se mi permette questo lo potrà stabilire solo un magistrato di un Tribunale. Sono sicuro che a voi, come a tutti noi, prema sopratutto trovare la migliore soluzione possibile per il minore