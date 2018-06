“Come le onde” alla libreria Mondadori di Cava dei Tirreni

Dopo il successo dei due primi romanzi della trilogia il filo rosso del destino, (In riva al mare e Infinito) tradotti anche in lingua tedesca. Ora é il momentro de: „Come le onde.

Presentato in anteprima Italiana a Felonica (Mantova) e a Sant’Agata sui due Golfi nella prestigiosa cornice del Don Alfonso 1890 della famiglia Iaccarino. Rodolfo Baldassarri torna in Costiera.

Il 28 giugno 2018 alle ore 20:00 nella splendida Cava de’Tirreni alla Libreria Mondadori presenterá nell’ambito del prestigioso evento culturale incostieraamalfitana.it

Festa del Libro in Mediterraneo

con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e Premio internazionale Comunicare l’Europa

promosso dal giornalista e scrittore Alfonso Bottone.

Scrittori, editori, giornalisti, personaggi della cultura e dello spettacolo, animano così le serate estive nelle location più suggestive ed emozionanti della Costa d’Amalfi, patrimonio dell’umanità, in riva al mare, e al chiar di luna.

Insieme all’autore ci saranno anche la scrittrice di origini olandesi

Maggie Van der Toorn “Colori invisibili” (Pegasus)

e lo scrittore Raffaele De Marinis “Le farfalle e i pescecani” (Il Papavero)

Inoltre giornalisti locali e internazionali.

Il terzo e conclusivo romanzo della trilogia dal titolo „Come le onde:

LA TRAMA

Come le onde di Rodolfo Baldassarri ha per protagonista Valerio Redi, la cui vita, proprio come quella dei suo antenati, è caratterizzata da un’onnipresente sventura nelle relazioni sentimentali: gli uomini sembrano essere condannati, inesorabilmente, a distruggere le donne che amano, infliggendo loro delle penose sofferenze.

Valerio, intenzionato a porre fine a tale ‘incantesimo’, si reca da una sensitiva, la quale gli svela che per sconfiggere la maledizione deve rinvenire due potentissimi monili appartenuti ai suoi avi e mai andati perduti. L’uomo inizia così un’indagine che lo conduce indietro nei secoli, fino alla Grancontessa Matilde di Canossa, che sembra essere la chiave dell’enigma da sciogliere.

Gli studi lo portano a fare una scoperta sensazionale: egli ritrova nientemeno che il Santo Graal, la coppa che raccolse il sangue del Cristo, i resti della lancia di Longino, ovvero il centurione romano che trafisse il costato di Gesù crocifisso, e le ossa di Longino stesso, vale a dire tre delle reliquie che hanno scandito duemila anni di leggende e accanite ricerche.

Ma non solo. Valerio rinviene anche un manoscritto autografo della Grancontessa, contenente alcuni aspetti del tutto ignoti della sua vita, a cominciare dal ruolo di fondatrice dei cavalieri dell’ordine del Tau. L’uomo, conscio della grande importanza di quanto scoperto su questa figura femminile, traspone le sue ricerche in un romanzo dal titolo Il tesoro segreto di Matilde di Canossa, che in breve tempo diviene un best seller di calibro planetario, capace di assicurargli ricchezza e gloria.

Come le onde, opera che si snoda su due piani paralleli, ossia da un lato narra le vicende dolorose di Valerio, e dall’altro quelle del Conte Roberto di Prata – fedele Templare al servizio di Federico II, lo Stupor Mundi – della sua amata Selene e del loro figlio Serafino, fonde alla perfezione romanticismo, mistero, avventura e storia.

Sull’autore:

Rodolfo Baldassarri è nato a Nettuno nel 1966 ed è cresciuto in riva al mare, a Tor San Lorenzo. Sin da ragazzo ha lavorato nella ditta di costruzione del padre e, terminato il Liceo Linguistico, si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche presso “La Sapienza” di Roma. Durante l’università ha fondato “Eureka”, un giornale di cultura e politica attivo su Roma e provincia. Dalle pagine di questo innovativo mensile ha ingaggiato una lotta senza quartiere contro il malaffare imperversante già allora tra le fila della politica del Comune di Ardea.

Dal 1993 ha prestato servizio presso la Camera dei Deputati, prima come addetto all’ufficio stampa dell’On. Pierferdinando Casini, poi, nel 1995, come addetto all’ufficio stampa del Vice Presidente della Camera On. Alfredo Biondi.

“Il mondo della politica, dei partiti e delle lotte intestine – coi vari ribaltoni e teatrini – non mi era congeniale. Così, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche nel 1996, ho deciso di recarmi all’estero, in Germania, dove ho frequentato l’Università di Halle/Saale da borsista, per approfondire la lingua tedesca. Qui ho iniziato a collaborare per una ditta di costruzioni edili. Dopo una breve parentesi italiana, nel 2001 mi sono trasferito nuovamente all’estero, in Austria e a Monaco di Baviera, lavorando prima come manager di un’importante ditta di trasporti internazionali, successivamente come assistente del direttore commerciale per una nota banca italiana presso la filiale estera tedesca.“ ci racconta Rodoldo Baldassarri che ha, all’attivo, un’ampia produzione letteraria e giornalistica.

Infatti, dopo aver pubblicato oltre duecento articoli di politica, cultura e attualità, due libri di poesie e una raccolta di saggi, nel 2010 ha consegnato alla stampa i suoi primi due romanzi: In riva al mare e Infinito, tradotti anche in tedesco.