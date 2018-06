L’avvocato dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico lancia un appello al nuovo governo

Sembrano spenti i riflettori sul caso dei tre napoletani – Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino – scomparsi da Tecalitlan, in Messico, il 31 gennaio del 2018. Pochi giorni fa le famiglie dei tre napoletani hanno aumentato la ricompensa, portandola a 130.000 euro, per chiunque sia in grado di fornire informazioni utili a ritrovare i propri cari. Le famiglie degli scomparsi, infatti, ritengono che le indagini delle autorità locali sono oramai ad un punto morto ed il governo italiano – a loro dire – non dedica l’impegno necessario per trovare una risoluzione della vicenda. L’avv. Claudio Faletti, legale dei familiari, rilascia una dichiarazione molto forte: “Abbiamo sentito gridare molte volte ‘viva gli italiani’ ma evidentemente i Russo e i Cimmino non lo sono per le nostre istituzioni”. L’avvocato, poi, si rivolge al governo appena insediatosi: “Aiutateci a sapere che fine hanno fatto i nostri concittadini. Adesso la politica si assuma le proprie responsabilità per tutelare i propri cittadini. È una storia triste quella dei Russo e dei Cimmino: scomparsi il 31 gennaio nel Paese centroamericano e dei quali non si hanno più notizie. Una vicenda iniziata in piena campagna elettorale, quando nessun rappresentante del nostro Stato aveva abbastanza tempo per occuparsene seriamente. Poi ci sono state le elezioni e adesso il Governo. Dopo la promessa, già disattesa dallo staff del presidente Fico (ancora attendiamo un appuntamento), chiediamo ai ministri incaricati della questione di occuparsene veramente”.