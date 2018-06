Lavori rete idrica: disagi a Massa Lubrense e Sorrento

Lavori alla rete idrica a Sorrento e Massa Lubrense. Sono stati annunciati dalla GORI, la quale ha anche fatto sapere che ci saranno dei disagi nei due comuni della Penisola Sorrentina. In particolare, dalle ore 7 alle ore 13 di domani, lunedì 12 giugno, le seguenti strade rimarranno senza fornitura idrica:

A Sorrento: in via Casa Rufolo, via Li Schisani e via Nastro Verde; a Massa Lubrense, in via Olivella, via Casa Pastena, via Deserto, via Pagliaro di Santolo, via Termine, via Casola, via Canale, via Nastro Azzurro, viale Petagna e corso Sant’Agata è in via Dei Campi e via Santa Maria la Neve.