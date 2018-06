L’attrice americana Caity Lotz in costiera amalfitana

Ancora vip in costiera amalfitana. L’attrice americana Caity Lotz ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in costiera amalfitana. L’attrice lo ha reso noto sul suo profilo Instagram con una foto che la ritrae su una terrazza con il panorama della costiera alle spalle. La sua carriera d’attrice è cominciata 2010 con una parte in un episodio di “Law & Order”, a seguire è stata ingaggiata per un ruolo fisso nella quarta stagione della serie televisiva Mad Men come Stephanie, nipote di Anna Draper. Grande successo la sua partecipazione alla seconda stagione della serie Tv “Arrow” nel ruolo di Sara Lance, dichiarata morta nella prima stagione e tornata nella serie come Canary, supereroina dell’universo DC Comics.