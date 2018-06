Lapo Elkann: dopo Massa Lubrense, relax sullo yacht in Costiera Amalfitana con la bella Gala – FOTO

Continua la vacanza in Campania per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli, infatti, è stato fotografato dal settimanale “Chi” sul suo yacht mentre si rilassava nelle acque della Costiera Amalfitana insieme alla sua nuova fiamma Gala Kalchbrenner. Dopo la visita a Massa Lubrense, presso il celebre ristorante “Lo scoglio” (clicca qui), Elkann è stato fotografato mentre si scambiava baci roventi con la bella Gala, gallerista svizzera molto famosa anche a Londra.

A gennaio scorso Lapo Elkann era stato fotografato in Brasile, mentre era in vacanza insieme a Cristina Saracino, ma solo pochi mesi dopo, la storia tra i due è terminata. Dopo un periodo da single, Elkann ha ricominciato a vedersi con Gala Kalchbrenner. I due erano stati già paparazzati insieme in macchina, ma le foto dei baci appassionati in Costiera Amalfitana confermano la relazione.