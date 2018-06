Lapo Elkann a Capri per la presentazione del suo nuovo orologio limited edition

Capri: Lapo Elkann il trasgressivo rampollo di casa Agnelli non finisce mai di stupire ed oggi pomeriggio addirittura è riuscito a bloccare la blasonatissima via Quisisana per un cocktail in strada mirato a presentare la sua ultima creatura, un orologio limited edition che Lapo Elkann fondatore e Creative Chairman di “Italia Indipendent” ha realizzato in partnership con Hublot la famosa maison ginevrina di orologi di lusso.

Ad assistere alla presentazione, che si è svolta in strada davanti alla boutique gioielleria Hublot, una folla di curiosi armati di smartphone che hanno letteralmente bloccato via Vittorio Emanuele per scattare foto a Lapo e a Ricardo Guadalupe CEO