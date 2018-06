La Villa Romana di Minori si veste di nuovo

La Villa Romana di Minori, monumento egregio del 1° secolo d.C., situato nel centro storico del borgo marinaro, si veste di nuovo.

La notizia rende felici molti operatori del settore turistico e tanti cittadini che, finalmente, vedono il gioiello artistico-culturale presentato sotto una veste più accattivante e più degna del ruolo avuto nei secoli.

Il tutto sarà accompagnato da un biglietto d’ingresso per la visita, il cui ricavo servirà, almeno si spera, per la stampa di brochures di cui il monumento è privo da decenni. Solo la solerzia , la predisposizione, l’abnegazione dei custodi e della onnipresente Proloco cittadina hanno sopperito nel tempo alla deficienza con fotocopie che, certamente, anche se di grande utilità, non coferiscono al sito archeologico l’importanza dovuta.

Sarà anche posizionato qualche cartello indicatore in più che accompagneranno quanti sono costretti spesso a girare a vuoto alla ricerca dell’ingresso mal segnalato.

Come per altri siti si potrà propagandare la suggestività della Villa Romana Marittima per matrimoni di carattere civile , tanto richiesti da coppie di stranieri e che porteranno beneficio economico al plesso. Per non parlare degli spettacoli di arte “seria” e della possibilità di incontri, discussioni e tanto altro