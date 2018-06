La storia di Daniela e Giuseppe, come in una favola, dalla culla al sì sull’altare

Nati entrambi il primo giugno del 1985. Daniela, di Sala Consilina e Giuseppe, di Polla, comune sud della provincia di Salerno, nascono a distanza di poche ore e sono vicini di culla nell’ospedale di Polla. Lì piangono e sorridono insieme per la prima volta alla vita. Sembrano già affrontare la vita insieme sin dal primo giorno. Così sarà.

Una storia, una favola: Daniela e Giuseppe, ieri, a distanza di 33 anni hanno pronunciato il fatidico sì. Il loro amore è stato così forte ed inaspettato da farli viaggiare insieme da quella culla fino all’altare. E nonè stato un caso che hanno scelto il primo giugno, giorno del loro compleanno, per sposarsi a Capaccio Paestum.

La loro storia ha veramente dell’incredibile.Si roncontrano, dopo anni, nel 2009 a un matrimonio. Si sposa la sorella di Daniela, Paola. Giuseppe si trova lì per lavoro come aiutante del fotografo. Per lui è un colpo di fulmine. Ma non è lì che scatta la scintilla, solo poche battute tra di loro e nulla più. Entrambi però sono rimasti colpiti l’una dall’altro. Quando sembra che non ci sia nulla da fare, ecco la svolta. Daniela e Giuseppe si ritrovano qualche mese dopo a Roma, studenti universitari ed abitano vicino. Ed il loro amore, sbocciato già forse nella culla, scoppia in pieno. Trentatré anni dopo, sempre la stessa data, il primo giugno. Erano lì si sono incontrati davanti ad un altare per il fatidico sì.