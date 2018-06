La Seicento a Minori, quando noi ragazzetti trascrivevamo i numeri

Minori, Costiera amalfitana. La prima Seicento della FIAT arrivò a Minori, acquistata da Nicola di Lieto, imprenditore alle soglie della Commenda, venutagli dopo il grande Convegno del quotidiano AVVENIRE, che proprio a Minori vide la luce: Commenda arrivata dal Vaticano.

La Seicento, accoppiata alla Cinquecento (da tanti definita allora la auto della spesa) fu la grande novità delle utilitarie e suscitava grande curiosità ed ammirazione in tutti.

Noi giovanetti, chissà perchè e per come, fummo spinti a registrare il numero di targa di ognuna di quelle auto incontrata, perchè (si diceva) ogni tot n umero faceva concorrere alla assegnazione di interessanti premi messi a disposizione dalla fabbrica agnelliana.

Ed era, così, una frenesia: ogni giovanetto, taccuino e penna alla mano, era intento a scrivere le targhe ma con grave pericolo: essere investito in un momento di distrazione dell’autista e del ragazzetto che cercava di scrutare il numero

Si rilevò poi un grande e riuscito scherzo che,in tutta sincerità, era un modo di divertirsi all’epoca della nostra adolescenza.

Gaspare Apicella