La Salernitana vuole un bomber esperto: corsa a 3, Calaiò e Granoche stuzzicano maggiormente

È ormai chiaro uno dei profili per il reparto avanzato: esperto, ancora integro fisicamente, con un gran numero di gol in categoria sul groppone e in grado di poter rappresentare un’alternativa valida al centravanti titolare (una new entry come Montalto o fiducia a Bocalon?), accettando di buon grado anche l’eventualità di partire tra le riserve, vista la non più giovanissima età. La Salernitana si sta muovendo e ha individuato, sondandoli, tre nomi che rispondono alle caratteristiche ricercate dalla dirigenza: il più abbordabile in teoria sarebbe Daniele Vantaggiato, almeno dal punto di vista contrattuale. Il classe 1984 ha appena vinto il campionato di Serie C a Livorno (da capocannoniere) ed è in scadenza coi labronici. Nei giorni scorsi la Salernitana ha sondato il giocatore che attende, però, di capire cosa farà il tema toscano. Colantuono, tuttavia, non sarebbe entusiasta all’idea del suo ingaggio, avendolo già allenato ai tempi del Torino senza mai impiegarlo con continuità. Per ora, Vantaggiato rappresenterebbe una pista secondaria.

Più stuzzicanti le ipotesi Emanuele Calaiò e Pablo Granoche. Del Diablo s’è già detto stamani (clicca qui per leggere l’articolo), mentre avanza anche la candidatura dell’ex catanese: nonostante sia il più anziano (è un classe 1982), è comunque reduce da un campionato da protagonista con la maglia del Parma che ha guadagnato la promozione diretta in massima serie, mettendo a segno 13 gol in 35 partite. Il ds Fabiani ha a lungo corteggiato l’arciere anche negli anni scorsi e a gennaio, non riuscendo mai ad arrivarvi. Stavolta, potrebbe essere anche quella buona. Calaiò ha un altro anno di contratto a Parma e – complice l’incedere dell’età nonchè la voglia di avvicinarsi alla Campania, terra d’origine della moglie – accetterebbe di buon grado l’ipotesi di un biennale a cifre ragionevoli con il cavalluccio marino. Secondo Sky, la Salernitana avrebbe addirittura già formulato un’offerta di massima al calciatore, che starebbe riflettendo sul suo futuro.