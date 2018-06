La Salernitana torna su Vantaggiato: è in scadenza a Livorno, idea low cost da affiancare a Montalto?

Uno dei nuovi attaccanti del cavalluccio marino per la stagione che verrà potrebbe essere Daniele Vantaggiato. Quantomeno, un bomber di scorta. Da tempo pupillo del ds Fabiani, il bomber che compirà 34 anni a ottobre è reduce da un’annata super in Serie C a Livorno: 21 gol in 37 partite e capocannoniere del suo girone, con tanto di vittoria del campionato e promozione in cadetteria. Il suo contratto, però, è in scadenza e in Toscana non hanno fatto ancora passi per un rinnovo. Voci di corridoio dicono che la dirigenza labronica potrebbe orientarsi su altri profili, mentre Vantaggiato starebbe ancora attendendo news per proseguire, eventualmente, la sua avventura in amaranto (che dura dal 2014).

L’eventuale approdo di Vantaggiato alla Salernitana non pregiudicherebbe, tuttavia, l’arrivo di altri attaccanti. Almeno due, uno di questi potrebbe essere Adriano Montalto della Ternana. Sta di fatto che il direttore sportivo granata ha proposto il nome di Vantaggiato a Colantuono, che l’ha già allenato da per sei mesi nel 2009 al Torino. Per la verità, spulciando le statistiche, il trainer capitolino non lo impiegò tantissimo. La dirigenza campana, in ogni caso, avrebbe già effettuato pure una chiacchierata orientativa col procuratore del calciatore Giovanni Tateo, che segue anche Emilio Volpicelli, giovane attaccante del Francavilla opzionato dai granata (che probabilmente sarà girato in prestito in Lega Pro dopo aver fatto 29 gol in D). Vantaggiato dovrà riflettere sul suo futuro. Potrebbe essere – vista anche la carta d’identità – l’ultima opportunità per accontentare Fabiani e cedere alle sue lusinghe: già nell’estate 2014 provò a prenderlo, ricevendo però il niet di Mario Somma che aveva invece mirato a Cacia (alla fine arrivò Calil). Poi bissò il tentativo nel 2015 e nel 2016 senza riuscire nell’intento. Stavolta la Salernitana potrebbe essere facilitata dalla scadenza del contratto di Vantaggiato e rinforzare il reparto offensivo con un elemento di comprovata esperienza in cadetteria, dove ha realizzato 99 gol in 336 apparizioni con le maglie di Livorno, Padova, Pescara, Rimini, Torino, Parma, Crotone e Bari. Insomma, il raggiungimento di quota cento ingolosisce il calciatore. Se il Livorno dovesse salutarlo…