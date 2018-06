La Rete Sviluppo Costa d’Amalfi accolta in Regione per condividere progetti futuri

Importante incontro operativo quello tenutosi ieri mattina in Regione tra alcuni delegati del Distretto Turistico e della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, e il Governatore Vincenzo De Luca con il consigliere regionale Enzo Maraio.

Un confronto positivo per illustrare la realtà della “prima Rete Soggetto del Sud Italia”, operante sul territorio costiero già dal 2015, confronto che si è rivelato altresì funzionale per condividere i traguardi raggiunti finora, riguardo le numerose attività realizzate per e con gli operatori della Costa d’Amalfi.

Sostenendo la Mission della Rete, ossia assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese turistiche ed incentivare iniziative di carattere promo-commerciale e istituzionale di carattere innovativo, si è discusso insieme sulle azioni sinergiche fondamentali per rilanciare il commercio, il turismo e il terziario nelle nostre destinazioni, per rinnovare gli scenari turistici – ricettivi e promuovere l’internazionalizzazione