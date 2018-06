La Protesta Silenziosa con il Plogging da Spiaggia

La stagione estiva quest’anno ha esordito in costiera amalfitana con lo “Stop ai Tuffi”, vietati a causa dei divieti di balneazione in alcuni tratti di mare il mese scorso, a seguito di parziali risultati negativi dell’ARPAC, peggiorati dai violenti episodi meteorici che hanno inficiato la funzionalità di impianti fognari già precari.

Al netto di questi eventi, si spera ormai archiviati, l’ora “X” è scattata: l’estate è già qui e occorre organizzarsi per i primi bagni a mare.

Per farlo, quale giorno migliore del 5 giugno: giornata mondiale dell’ambiente?

Le spiagge in costiera amalfitana sono poche quindi quasi del tutto occupate dai lidi balneari, dove certo non riescono a trovare felice accoglienza i visitatori occasionali, quelli di “un bagno e via”, delle due ore di relax nell’ora di spacco o semplicemente gli anarchici del bagnasciuga!

A questa categoria di utenti sono riservate, dai singoli comuni, quei tratti di spiagge cosiddette libere, dove poter godere di un bagno di sole e di mare, senza l’obbligo di usufruire dei servizi a pagamento offerti dai lidi, solo per trascorrere un’oretta di permanenza sull’arenile.

Fin qui il discorso fila liscio, ed allora indossato costume, occhiali e preparato l’occorrente andiamo in spiaggia!

L’amara sorpresa è quella di esser costretti a fare lo slalom in mezzo a rifiuti abbandonati un po’ ovunque, prima di riuscire a trovare uno spazietto libero dove poter stendere il proprio telo sul bagnasciuga.

Bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette, stoviglie usa e getta, buste di plastica e pezzi di polistirolo, fanno bella mostra di sé come su un palcoscenico, dove la scenografia del meraviglioso panorama della “Divina”, resta immutabile e beffarda a prendersi gioco di noi ogni anno che passa.

Anche i tratti di spiagge libere che per legge devono essere alternati a quelli dati in concessione ai privati, dovrebbero essere attrezzati con appositi, adeguati e sufficienti contenitori e soprattutto la loro pulizia dovrebbe essere effettuata dal comune o in mancanza dallo stabilimento balneare confinante.