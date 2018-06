La Poesia di Enzo Tafuri “Il San Pietro Positano” Presentata domani nella sede dell’albergo

Enzo Tafuri Poeta poeta della Costiera Amalfitana, a dicembre scorso ospite occasionale del Dottor Carlo Cinque Al San Pietro, accolto con rara gentilezza, ho goduto delle sublimi scenografie Dell’Hotel nonché’ della sua genesi armoniosa tra l’uomo e la natura, bellissima favola raccontata dal dottor Carlo.

Poi la sera ho composto i versi della poesia che invio “Il San Pietro Positano“, la stessa e’stata tradotta in inglese dal Prof. di Lingue e Letterature Straniere, Peter Douglas , Università’ Roma 3, che si pregia di essere consulente linguistico della Regina Elisabetta.

L’opera poetica , stampata su carta di Amalfi formato a 3 e incorniciata , italiano e inglese , sara’ donata domani dal poeta Enzo Tafuri al Dottor Carlo Cinque nella sede dell’Albergo.

La Poesia:

Il San Pietro Positano

Scenografie sublimi nell’unisono universo.

Tornanti sul ciglio marino, lo spiazzo dona

antiche serenità.

La chiesetta, mistica di sussurri, segna il tempo

di memorie.

Le sale gemmano colori, riggiole calde tappezzano

riflessi come un riverbero di sole.

Veli di penombre, passo morbido nel Tempio del

pensiero.

Terrazze saettano il ventre del pozzo di luce, planano

Il volo dell’incanto.

L’abisso, mare e scogliere urlano il tuffo libero

nelle vele di schiume candide.

Muschio salmastro olfatta il brivido dei sensi.

Natura vergine, muto silenzio, espande ansie

nel solitario selvaggio.

Mani accarezzano la sinuosità dei pendii, macere

come occhi di pietre, volumi mimetici schermano

l’invisibile armonia.

Avviene l’oasi nella dimensione stellare.

Il San Pietro Positano 07/12/2017 Enzo Tafuri

Tradotta anche in inglese:

Il San Pietro Positano

Sublime setting in universal unison.

Cliff-edge curves disclose

Time-proved serenity.

The little church with its mystic murmuring

marks the beat of memory.

Rooms exude colour, warm tiles release

light like an echo of the sun.

Lambent veils, a soft footstep

in the Temple of thought.

Terraces pierce the hollows of the well of light,

a suspended flight of enchantment.

The depths, the sea and cliffs cry,

and freedive into sails of chaste-white foam.

The smell of salt-moss makes the senses tremble.

Nature intact, voiceless silence,

worries disperse in the solitary wilderness.

Hands caress the sinuous slopes,

rocks are stone-eyed,

the mimetic blocks screen unseen harmony.

An oasis appears in the starry magnitude.

Il San Pietro Positano, 07/12/2017

Translation Peter Douglas

Enzo Tafuri