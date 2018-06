La penisola sorrentina nel mirino della Lega, con il beneplacito di Salvini

La Lega cerca di allargarsi sempre di più e lo fa cercando di mettere radici anche al Sud. Sta partendo infatti un’operazione strategica benedetta da Matteo Salvini e che inizia a prendere corpo in Campania. Nel mirino del Carroccio finisce anche la penisola sorrentina, una delle capitali indiscusse del turismo mondiale. A guidare la riscossa della Lega, per ora, ci pensa Gianluca Cantalamessa, il coordinatore campano del partito di Salvini e che alle Politiche del 4 marzo scorso è riuscito a ottenere l’elezione alla Camera dei deputati. Dietro l’angolo, nel giro dei prossimi giorni, spunta un primo vertice con alcuni simpatizzanti, sostenitori e “grandi elettori” del Carroccio. L’incontro con Cantalamessa si terrà a Piano di Sorrento, nella sede di Saec. Si tratta della società di architettura guidata dall’ingegnere Antonio Elefante. Ricordiamo che alle politiche a Sorrento la Lega ha superato il 5%. A seguire Piano di Sorrento con il 4,3%, Sant’Agnello con il 4,1%, Massa Lubrense con il 3,8%, Vico Equense con il 3,7% e Meta con il 3,6%. Questi dati fanno capire che, in effetti, la Lega troverà in penisola terreno fertile. I tempi cambiano… Resta da vedere se i cambiamenti saranno positivi o meno, ma a questo interrogativo solo il tempo potrà dare una risposta.