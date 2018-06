La nave Lifeline che trasporta migranti chiede di attraccare in Francia

– “Chiederemo alla Francia di accoglierci”. Lo ha annunciato Axel Steier, portavoce dell’Ong Lifeline, all’emittente francese Rtl. “Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord … in Spagna o in Francia” ha detto Steier, spiegando che a bordo della nave, sulla quale si trovano 230 migranti, “non c’è un’emergenza medica” ma la situazione è “psicologicamente difficile”. Steier ha anche lamentato che la nave è stata “rifiutata dalla Germania, dai Paesi Bassi, dall’Italia”. Inoltre per Claus Peter Reisch, comandante della nave della Ong tedesca, Matteo Salvini ”sta giocando con i soccorritori privati. Dovrebbe smettere di incolpare coloro che cercano di salvare vite umane, salvare vite umane non è un crimine, non dovrebbe mai esserlo” ha detto Reisch a ‘Sky Tg24’ . ”Le persone – ha spiegato – sono molto collaborative, aiutano anche nella pulizia dei gabinetti e del ponte. La situazione al momento è tranquilla: abbiamo acqua e cibo, le persone sono tranquille perché hanno un senso di sicurezza su questa barca. Siamo in contatto con le autorità ma fino ad ora non abbiamo un porto di sicurezza dove portare le persone. Aspettiamo un cambio meteo nei prossimi giorni, quando cambierà, cambierà anche la situazione sulla barca. Quando avremo un vento di 25 nodi e il mare alto un metro o fino a due metri, avremo 234 persone con il mal di mare sulla barca”.Anche un altro problema si affaccia all’orizzonte. In un tweet di Mission Lifeline si legge: “Procediamo con velocità otto nodi con le onde, ancora più a sud di Malta, in modo che la gente non soffra troppo il mare. Se volete sostenerci, spendete qualcosa per esempio per il carburante, di cui avremo presto bisogno”. (Rassegna stampa – Fonte Adnkronos)

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA