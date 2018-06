La modella brasiliana Gabriella Lenzi in vacanza a Positano

La 23enne modella brasiliana Gabriella Lenzi ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Costiera Amalfitana, dove si è trattenuta fino a ieri concedendosi una giornata di sole a Positano per poi raggiungere la Grecia. Come oramai è consuetudine tra i vip, anche Gabriella ha pubblicato delle foto su Instagram che la ritraggono negli splendidi scenari della costiera. La modella è famosa anche per aver avuto nel 2014 una storia d’amore con il calciatore della nazionale brasiliana Neymar