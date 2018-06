La Google Street View sulle strade della costiera amalfitana per realizzare la nuova mappatura

Oggi sulla statale 163 Amalfitana si è vista la “Big G”, ossia l’auto di Google Street View, che è al lavoro per realizzare una nuova mappatura della Costiera. Sul cofano è installata una particolare apparecchiatura che consente delle panoramiche a 360° in orizzontale ed a 160° in verticale a distanza di 10-20 metri l’una dall’altra. L’auto ha fotografato le novità sulle strade per poter aggiornare le mappe esistenti. Per tutte le aree non percorribili con la macchina – quindi zone pedonali, parchi e strade interdette ai mezzi – vengono utilizzate le Google Bikes, delle biciclette fornite di apparecchiature simili a quelle delle auto di Google Street View. Un servizio molto utile per i tanti che decidono di visitare la costiera amalfitana e che permette loro di scoprire strade e scorci che altrimenti sarebbe molto più difficile e laborioso raggiungere.