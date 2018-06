La modella statunitense Alyssa Arce, nata a North Myrtle Beach, nel Sud Carolina, è attualmente in vacanza a Praiano. Già venne l’anno scorso in visita nella fantastica Costiera Amalfitana e quest’anno ha rinnovato il biglietto aereo per i nostri stupendi posti ammirati in tutto il mondo e scelti come meta da molteplici vip, soprattutto quest’anno dove l’affluenza di persone famose risulta essere molto elevata.

La modella nel 2013 ha postato come playmate, ovvero come persona che appare nella pagina centrale di Playboy Magazine, la famosa rivista erotica rivolta al pubblico maschile. E’ famosa soprattutto perchè in passato, per un breve periodo, è stata la compagna del celebre cantante americano Justin Bieber.