La Costiera Amalfitana tra le sei strade panoramiche imperdibili secondo QN Motori

Vivere un’esperienza di viaggio a bordo della propria auto, in comitiva, o in sella alla moto, non è roba da tutti. Pochi sono i temerari che intraprendono questo tipo di imprese e per renderle ancora più entusiasmanti, QN Motori con un articolo di Andrea Bressa, seleziona sei strade da percorrere almeno una volta nella vita, per fascino e spettacolarità.

La classica Route 66 negli USA, la spericolata via de Youngas, in Bolivia, le vertiginose Gole del Dades in Marocco e la colorata Iroha Zaka in Giappone, sono quelle segnalate per l’estero, mentre in Italia non mancano le colline del Chianti, in Toscana, e la nostra Costiera Amalfitana.

“Per i più modaioli e per chi non teme traffico e lunghe code, la Costiera Amalfitana rappresenta una tappa fondamentale – scrive QN Motori -.Percorrete la SS 163, che è proprio la strada che segue la costa: gli scorci sono meravigliosi e sarete sempre a picco sul mare. La pausa perfetta? Quella per una delle migliori pizze al mondo, da gustare in uno degli innumerevoli ristoranti che si trovano lungo il percorso.”