La Costa d’Amalfi a Top Chef Italia, con gli sfusati serviti da Salvatore Aceto: stasera in onda su Nove – VIDEO

“Limoni di Amalfi o di Mentone: voi da che parte state?”, questo è il dilemma culinario apparso sulla pagina Facebook di Top Chef Italia, il format di Nove, canale tematico dedicato alla cucina sul canale 9 del digitale terrestre. Ovviamente, in quest’ambito la Costa d’Amalfi l’ha spuntata sulla Costa Azzurra (cara alla giudice Annie Féolde), con l’oro giallo della Divina che sarà l’ingrediente di pregio per i concorrenti del talent show dei fornelli.

I limoni saranno portati dal contadino volante, l’amalfitano Salvatore Aceto: i prodotti di un’audace agricoltura illuminano i volti dei concorrenti, che potranno avvalersi dell’inconfondibile fragranza e aroma dei limoni costieri: il meraviglioso cestino portato da Salvatore Aceto, contiene inoltre succo di limone, limoncello, limone confit, limone candito e foglie di limone essicato. Tutti prodotti Made in Amalfi, che andranno in onda stasera 3 giugno, alle 21.25.

Top Chef Italia è il format televisivo ripreso dagli Stati Uniti, che in questa edizione ha come giudici gli chef Annie Féolde, Giuliano Baldessari e Mauro Colagreco. Il talent show consiste nella competizione tra quindici chef professionisti, i quali devono sfidarsi in una serie di prove, per aggiudicarsi il montepremi finale di 50.000 €, una fornitura speciale Metro e il titolo di Top Chef d’Italia.