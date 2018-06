La Condotta che non conduce a nulla…

La vicenda legata alla realizzazione del progetto della nuova condotta sottomarina per lo scarico delle acque reflue che da Cetara, verrebbero convogliate all’impianto di sollevamento di Vietri sul Mare, ed al depuratore di Salerno, continua a navigare ma ancora in acque poco tranquille, tra manifesti di denuncia, raccolte firme, dibattiti e diffide…

Intanto si apprende dai media che la prefettura per ora sarebbe in attesa ma che si prepara ad agire a favore dell’intervento.

Sull’altro fronte, il Comune di Vietri sul Mare, dopo aver inviato una diffida alla Regione, firmata dal sindaco Marcello Civale ed approvata anche da tutto il Consiglio comunale, non pare ancora disposto a dare la propria autorizzazione ai lavori di posa della condotta.

Come si legge nella diffida, inviata anche all’Ausino, ai carabinieri della stazione di Vietri sul Mare, alla Asl, alla Soprintendenza di Salerno e all’Agenzia del demanio di Napoli, il comune vietrese lamenta di non aver mai autorizzato l’allacciamento della rete fognaria di Cetara al proprio impianto.

Non si capisce bene tuttavia se tale “dimenticanza” nel progetto, sia supportata da un parere di un tecnico – in tal caso sarebbe una grave superficialità – oppure se si tratta di una deduzione priva di fondamento.

– Si lamenta anche l’assenza nel progetto, delle previsioni di manutenzione dell’impianto, fattore che costituirebbe uno degli elementi ostativi principali, tenuto conto del rischio d’esercizio per l’aggravio di carico dei reflui.

Per quanto sia di grande importanza la corretta e periodica manutenzione dell’impianto, ci sarebbe da obbiettare che in effetti, potrebbe anche essere programmata successivamente al collaudo, senza determinarne alcuna variante.

– L’ultimo fronte di accusa riguarda la condotta sottomarina che, attraversando lo spazio acqueo antistante il litorale, si teme possa determinare problemi igienico-sanitari ed ambientali in caso di incidente, con grave pregiudizio per Vietri sul Mare e danni all’economia locale turistica.

Nello studio geologico allegato al progetto, sono contenute però disposizioni precise circa le caratteristiche della condotta sottomarina, si legge infatti che “a garanzia di una sicurezza maggiore, per effetto dei numerosi natanti da diporto…si prevede la posa zavorrata della condotta alla profondità di 1.50 mt al di sotto del fondale… in prossimità dell’arenile vietrese… un approfondimento di almeno mt 5.00”.

Il mistero burocratico impera sovrano ancora una volta: ci si chiede come possa il nulla-osta regionale non costituire iter sufficiente per un’opera di interesse nazionale, visto che parliamo di “Territorio Unesco”!