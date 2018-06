La cavese Francesca Senatore agli Europei Juniores di Malta

L’atleta cavese Francesca Senatore, classe 2003, a destra nella foto, categoria Juniores, tesserata per la società “Cus Salerno”, ha partecipato alle selezioni nazionali, in acque libere, per gli Europei Juniores, che si terranno a Malta dal 13 al 15 luglio 2018.

Nella gara dei 5.000 metri, nello splendido scenario di Castel Galdolfo, ha conquistato un ottimo terzo posto, che le ha permesso di staccare il pass per la partecipazione agli Europei di categoria.

Già nel mese di aprile scorso, e precisamente dal 23 al 30, è stata convocata per un collegiale nazionale che si è tenuto presso il Centro federale di Ostia, sotto la direzione del tecnico responsabile della nazionale giovanile di nuoto di fondo, Roberto Marinelli.

Da menzionare che l’atleta ha già ben figurato ai Criteria Giovanili di nuoto, che si sono disputati a Riccione nel decorso mese di Marzo, ben figurando nelle gare in cui ha conquistato i tempi limiti per potervi partecipare e precisamente 50/100/200/400 e 800 stile.

La Città di Cava de’ Tirreni formula vivissime felicitazioni alla neo-campionessa cavese nella certezza che a Malta certamente conquisterà quanto conquistabile.

Livio Trapanese