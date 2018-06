La Catena Alimentare Casamicciola e la Ekoe: VIVAISCHIA per un futuro migliore

20 giugno 2018

Isabella Puca – IlGolfo24

CASAMICCIOLA – La Catena Alimentare Casamicciola ha siglato un accordo con la Ekoe, cooperativa che commercializza stoviglie eco compostabili. Pertanto, fino a dicembre 2018, chi acquisterà piatti, bicchieri e altre stoviglie sul sito della Ekoe utilizzando il codice promozionale VIVAISCHIA devolverà la somma in euro del 10% dell’importo imponibile dell’acquisto totale di stoviglie compostabili. L’acquisto merce, valido su tutto il territorio nazionale, sarà gestito dalla Cooperativa Ekoe che non è nuova a queste iniziative, mentre la donazione sarà versata sul conto corrente tramite bonifico bancario. Sostenibilità per l’ambiente e solidarietà vanno di pari passo, dicendo no ai monouso, scegliendo solo stoviglie compostabili e aiutando così anche la catena alimentare che dona generi alimentari alle famiglie ischitane in difficoltà. «Grazie a Giuseppe Sarua Cinquegrana, responsabile funzione organizzazione presso Ekoe e a Luciana Morgera della Borsa Verde 3.0 – ha commentato il presidente Francesco Di Noto Morgera – l’opera iniziata da Nunzia Mattera continua a far del bene al prossimo e questa volta anche all’ambiente». Entusiasta anche Luciana Morgera che con la borsa verde 3.0 ha dato vita all’esperimento di giardinaggio sociale nel vicoletto di via Elena (Casamicciola) dove ha sede l’Associazione. «Ora – ha aggiunto – non ci resta che partire con una campagna acquisti, condividere l’iniziativa e convincere amici, parenti, titolari di attività commerciali e organizzatori di eventi a convertirsi all’eco compatibile e alla solidarietà». La Catena Alimentare Casamicciola continua quindi il suo operato in nome di Nunzia Mattera a cui è stata intitolata l’Associazione. Nata per sua volontà, a seguito di un lutto familiare, si rese presto conto della condizione di povertà in cui versavano numerose persone, iniziando così a raccogliere generi alimentari da distribuire loro ogni settimana. Col passare dei mesi erano sempre di più a bussare alla porta di Nunzia che accoglieva sempre tutti con un abbraccio e un sorriso. Da 10 famiglie si è passati velocemente a più di 40 provenienti, non solo dal Comune di Casamicciola, ma da tutta l’isola d’Ischia. Con Nunzia, l’aiuto di veri amici per raccogliere i generi alimentari lasciati per l’Associazione in carrelli dedicati di alcuni supermercati. Tante le iniziative, pubblicizzate attraverso i media e i social, per raccogliere fondi destinati all’acquisto di medicinali, indumenti e secondi. Tra queste la possibilità di diventare socio sostenitore tesserato donando un libero contributo (per informazioni ci si può rivolgere al 3662961251 oppure contattare l’Associazione Catena Alimentare Casamicciola su Facebook). Venuta a mancare nel marzo del 2018, Nunzia Mattera ha lasciato in eredità l’Associazione ai suoi amici e a tutti quelli che hanno scorto nel suo operato un esempio di vera e disinteressata carità perché, come amava ripetere, “donare con il cuore, è amore puro”. Il Consiglio direttivo ha, infatti, eletto all’unanimità Francesco Di Noto Morgera come nuovo presidente che ha raccolto il testimone con grande commozione. «Mi sento onorato di rappresentare l’ Associazione – dichiarò l’indomani della sua elezione – tenendo ben presente l’operato di Nunzia che tanto ha dato in questi anni per portare avanti questa opera sociale per le famiglie in difficoltà della nostra isola. Il mio obiettivo, e quello dei soci del direttivo, è di continuare a portare avanti l’idea di Nunzia. Il nostro impegno, così come quello delle tante persone che credono in quello che facciamo, è di provarci con tutte le forze».