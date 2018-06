Ancora una volta ha fatto visita alla sua amata Costiera Amalfitana. La splendida schermitrice Antonella Fiordelisi, infatti, si è fatta immortalare durante un suo tour sull’acqua: prima ha fatto tappa ad Amalfi, poi, quest’oggi, è arrivata a Positano. E’ stata lei stessa a pubblicare le foto sul proprio profilo ufficiale Instagram.

Antonella è molto amata anche in Costiera Amalfitana, dove diverse volte l’anno si rilassa in compagnia di amici. L’estate scorsa, ad esempio, ha fatto visita al villa Tre Ville Resort di Positano, e spesso fa tappa all’Otium Spa di Minori. Qualche mese fa, ad aprile, aveva annunciato che il suo profilo Instagram era stato attaccato da un hacker, per fortuna sembra aver risolto il problema.