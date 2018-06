Il Sindaco di Positano Michele De Lucia interviene in merito allo spostamento del Direttore Generale dell’ASL Salerno

Apprendiamo, con profondo stupore, che il direttore generale dell’ASL di Salerno dott. Giordano è stato appena nominato, dai vertici della Regione Campania, quale direttore generale dell’ Azienda Sanitaria due dei Colli di Napoli.

Incarico prestigioso, ma che rappresenterebbe una grande perdita per il nostro distretto sanitario.

Il dott. Giordano, infatti, fin dal suo insediamento all’Asl di Salerno si è dimostrato realmente fattivo e collaborativo, capace di comprendere e risolvere alcune delle annose problematiche del nostro territorio, e di essere vicino a tutti i nostri concittadini;

Voglio solo ricordare ciò che il dott. Giordano ha fatto per il nostro paese nelle sue ultime iniziative: dal 01 agosto Positano avrà un pediatra di base, grazie all’ attivazione di una procedura speciale; sta per assumere l’incarico una stimata professionista, la dott.ssa Milena Torino, che viene da una lunga esperienza lavorativa presso l’ospedale Santobono di Napoli, una notizia importantissima per la nostra comunità che ormai da mesi attendeva arrivo del pediatra di base per i nostri bambini!

Nell’ultimo incontro con il dott. Giordano, proprio qui a Positano, si è parlato di attivare una postazione fissa di primo soccorso territoriale, il cosiddetto “Psaut”: questa struttura, composta da personale medico ed infermieristico, attiva h24, permetterà di trattare i traumi minori, le ferite, ma anche di effettuare interventi di piccola chirurgia e di osservazione breve del paziente. Insomma con il Psaut si evitano al paziente, almeno per quelle patologie urgenti ma non gravi, le lunghe trasferte e le attese al pronto soccorso.

Auspico che il Presidente De Luca, in virtù del suo amore per la terra salernitana, riveda la sua scelta e consenta al Direttore Giordano di proseguire il suo lavoro, fin qui svolto egregiamente e con molta professionalità, a servizio dei nostri cittadini.