Oggi giornata di Vip in Costiera amalfitana Kyle Richards e Mauricio Umansky dopo Di Natale e Aiden Gillen ed Erika Boldrin a Positano, tappe anche a Ravello e Capri . Mentre per Di Natale e Gillen Positanonews ha foto esclusive di prima mano per gli altri basta cercare su instagram e si trovano tanti personaggi sul social network fotografico instagram fra questi Kyle Richards e Mauricio Umansky

Buongiorno 🌞🇮🇹 Un post condiviso da Kyle Richards Umansky (@kylerichards18) in data: Giu 27, 2018 at 2:58 PDT

I due con la famiglia stanno attraversano la costa d’ Amalfi e Capri, a Positano è scesa in spiaggia grazie ai Lucibello Boat .

La Richards è la Lindsey Wallace di Halloween – La notte delle streghe (Halloween). Umansky è il titolare di “The Agency” grande agenzia di intermediazione.

Qui abbiamo anche Erika Boldrin famosa come blogger con «myfreechoice.net» ed il marito Stefano Moi, fotografata nella Città della Musica.