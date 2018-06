Juve Stabia, Manniello prepara la cessione del club: domani l’incontro con Pomarico

La Juve Stabia non rischia e sembra che Franco Manniello, dopo aver annunciato di lasciare la guida delle Vespe, ha trovato anche un acquirente. Dopo anni ad alti livelli nelle parti alte della classifica, Manniello, che si era preposto l’obiettivo di portare i gialloblù in Serie B, ha individuato in Giovanni Pomarico, la persona adatta a dare continuità al progetto sportivo. Pomarico è un imprenditore pugliese che con il suo gruppo Megamark, domina nel Sud Italia il settore della grande distribuzione con gli ipermercati Iperfamilia, i superstore Familia, i supermercati Dok, 365 e i punti vendita A&O.

Il profilo privato e imprenditoriale di Giovanni Pomarico rivela una persona seria e caparbia, che ha sempre lavorato con passione, costruendo il proprio successo a partire dal negozio di famiglia. La testata ViViCentro rivela che per domani è fissato un incontro tra l’attuale numero uno e l’uomo d’affari di Trani: le indiscrezioni sono positive sulla riuscita dell’accordo, che vedrebbe comunque Francesco Manniello ancora in seno alla piazza stabiese, rimanendo in quota di minoranza.