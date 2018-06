Joe Delaney il guru del Fitness pizzicato tra Positano e Sorrento

Conosciamo tutti Joe Delaney, che , negli ultimi anni , è diventato uno dei body builder più famosi e seguiti sui social network, attraverso i quali dispensa consigli in materia di allenamento e alimentazioni a chi vuole mettersi in forma. Ma anche gli atleti di livello internazionale vanno in vacanza e così il 28enne inglese ha scelto la Campania per godersi qualche giorno di relax in compagnia della fidanzata.

Tappa obbligata i bagni della Regina Giovanna, a Sorrento, dove Delaney ha fatto sfoggio del suo fisico da paura costruito dopo anni di allenamenti in palestra: pettorali scolpiti, bicipiti tonici, addominali a tartaruga. Dalla penisola sorrentina a Positano, dove il 28enne inglese si è fatto fotografare insieme alla compagna, e al Vesuvio, dove la coppia si è recata per un’escursione. Infine il tour nei vicoli di Napoli