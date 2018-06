James Pallotta innamorato di Ravello, cena al “Flauto di Pan” dopo partita della Germania

Sta ancora a Ravello in Costiera amalfitana. Doveva partire per la Puglia , ma il Presidente della Roma James Pallotta si è innamorato della Città della Musica e della Costa d’ Amalfi che sta girando in lungo e in largo.

Questa volta ha scelto il “Flauto di Pan” il raffinato ristorante della stupenda Villa Cimbrone . Non poteva perdersi la partita della Germania con l’incredibile vittoria del Messico ai Mondiali in Russia . Poi dopo il tramonto le leccornie di una raffinata cucina mediterranea, reinterpretata dallo Chef del Ristorante, Crescenzo Scotti, con ingredienti provenienti dalle colture biologiche della Villa, deliziano il palato degli Ospiti, inseguendo sapori novelli e speziati profumi d’Oriente.

Non è mancata la visita agli Antichi locali con volte in pietra sono stati attentamente restaurati e preservano la preziosa collezione di vini con centinaia di etichette locali, regionali, nazionali ed internazionali. La cantina si sviluppa su tre piani, di cui due interrati per una migliore conservazione dei vini più prestigiosi e delle migliori annate.

La sala inferiore, dedicata ai vini rossi, sovente viene utilizzata per brevi corsi ed esperienze degustative guidati da competenti sommelier.

La curiosità, in sala, servito dal sommellier Arturo Terminiello di Praiano, ha degustato un vino di nicchia del territorio, il Monte di Grazia biologico del dottor Arpino, nostra vecchia e apprezzata conoscenza. Un vino vero che segue la natura di Tramonti , che è la terra più vocata all’uva con vigneti secolari che hanno attratto l’attenzione anche di wine spectator.

Pallotta, insomma, da grande manager, ha individuato il momento per staccare la spina nei posti migliori al mondo, prima di tornare a decisioni di grandissima importanza economica, dal calciomercato alle scelte societarie legate al Campo di calcio.

Difficile che decida di tornarsene a Boston dopo tanta Bellezza.. O quantomeno ritornerà sicuramente.