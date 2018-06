Ischia. Autobus dell’Eav con la pubblicità di un cannabis store. Scatta la polemica

Ad Ischia, nel comune di Casamicciola, hanno cominciato a circolare degli autobus dell’Eav che pubblicizzano un Cannabis Store. Immediata la polemica che si è diffusa sui sociali e che è arrivata fino in sala consiliare. Nunzia Pirro, consigliera con delega alla Pubblica Istruzione, ha immediatamente inviato una nota ai vertici dell’azienda del trasporto pubblico per far sì che la pubblicità venga rimossa, considerando anche che i mezzi sono utilizzati ogni giorno anche da tantissimi studenti ed il messaggio non è certo dei più positivi. La consigliera, nella nota, scrive: “Ho urgenza e premura di comunicarvi che ritengo altamente disdicevole e diseducativo mandare un bus a prendere i ragazzi della scuola media tutto chiuso con la pubblicità dello store Cannabis. Anche voi dell’azienda siete genitori e quindi educatori e non vi potete permettere di pubblicizzare prodotti che impoveriscono le capacità intellettuali, favoriscono i disturbi psichici, causano dipendenza. Insomma è una vergogna per l’Eavbus. Vi chiedo di sostituire immediatamente il bus che dovrà trasportare gli studenti casamicciolesi fino alla fine dell’anno scolastico e di non utilizzare mai più questo bus con le scritte Cannabis”.