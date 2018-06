Chiara Stile, blogger, influencer e modella salernitana. 19 anni, ma già una grande comunicatrice e non solo per la bellezza affascinante ed esplosivamente sensuale. Da Salerno alla Costa d’ Amalfi , non poteva non scegliere uno dei posti preferiti, e consigliati, da Positanonews, il primo giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, e cosa se non Otium Spa , il centro benessere sulla spiaggia di Minori che ultimamente anche grazie all’operato dell’iper attivo sindaco Andrea Reale sta rinascendo turisticamente con le stelle Positano, Amalfi e Ravello?

Ma Chiara ci cosa si occupa? Guardiamo il suo blog www.chiarasmagazine.it Blog di moda, fitness, benessere. Davvero complimenti Chiara.. Qui coccolata da uno staff d’eccellenza, sembra gentile, in gamba, preparato e accogliente. Non si può non stare bene. E non lo diciamo solo noi di Positanonews

Giovedì scorso anche le telecamere di Uno Mattina si sono intetessate ad Otiumspa con una intervista al direttore Cavaliere Ennio. Complimenti, così si fa turismo, offrendo servizi di qualità e migliorando l’accoglienza.