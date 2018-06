Incidente a Piano di Sorrento donna gravissima. Arrestato investitore con negozio a Positano , non aveva patente. Assurdo . Abbiamo sentito Peppe Manzi, della tipografia Magica, il figlio. “La seconda TAC non ha tolto il pericolo di vita, ci sono piccoli ematomi nella testa, una microfrattura alla base cranica. L’evolversi di queste cose sono sembre pericolose, non è soggetta ad operazioni, dobbiamo solo aspettare. Si sono rotte anche le costole e un piede. Sta in terapia intensiva.. Ora sospendo tutto, per noi è un vero e proprio pilastro.. mi dedico solo a lei”

La persona che la ha investito, pare abbia già fatto altri incidenti, è di Casa Starita a Meta e ha un negozio a Positano, sembra antiquariato. Guidava un furgoncino senza patente e forse senza neanche assicurazione.

Stamattina una vera odissea per trovare un posto libero in ospedale, la donna era intrasportabile e l’elicottero era l’unico mezzo per portarla al Cardarelli a Napoli, ma non c’era posto e hanno aspettato ore.

Al momento le notizie sono frammentarie, siamo vicini alla famiglia Manzi per questo gravissimo momento.