Incendi Boschivi. “I Colibrì” ricordano le misure da adottare

L’Associazione “I Colibrì” Costa d’Amalfi, anche dal proprio profilo Facebook, ricorda agli enti preposti il decreto dirigenziale 156 del 19 giugno della Regione Campania sulla dichiarazione dello stato di grande pericolosità per gli incendi boschivi 2018.

Il decreto determina, tra le altre cose, il “divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali».

Tra le attività previste dal decreto, spesso disattese e causa del propagarsi degli incendi, spicca la “necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi)”

Inoltre, si ribadisce la “necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto monde di vegetazione per una larghezza di metri 10.00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione”

I volontari dell’associazione “I Colibrì” sperano “che quest’anno, sulla scorta della funesta esperienza dell’anno scorso, tutti gli attori del sistema di prevenzione, a cominciare dai singoli cittadini, pongano in essere tutte le misure per scongiurare o, quantomeno, mitigare gli effetti del triste fenomeno degli incendi che mortifica e devasta il nostro territorio. Noi faremo la nostra parte”