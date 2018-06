Incantesimo al Bistrot Chapo’a Nocera Inferiore

Lo Chapo’a Nocera costituisce un bell’esempio di imprenditorialità femminile. Il team che conduce il bistrot e’ rappresentato dall’innovativo zoccolo duro dell’economia al femminile. La mamma Silvana, con le due belle figlie: Rosabel e Anthea. La mamma Silvana usa quella marcia in più che e’ l’amore, ovvero l’ingrediente principale in dotazione ad ogni mamma. Complimenti al talentuoso chef per i succulenti pranzetti che deliziano occhi e palato. Due parole su come raggiungerlo. E’ posto proprio all’altezza dello svincolo, all’uscita autostradale di Nocera, ossia sulla stessa via di chi percorre l’autostrada in direzione Napoli-Sorrento come di chi,all’opposto, e’ in direzione Salerno Avellino. L’incantesimo consiste, una volta accolti da quella magica serenità, nei colori tenui giocati sul bianco e sulle ampie vetrate, che si aprono sull’esterno. Si’, perché questa luce ha il potere di approntare un sollecito benessere dopo il macchinismo infernale del traffico, con tutti gli annessi e i connessi. Ottimo lo sformato ai carciofi della signora.ra Silvana e così la dolcezza del dessert. Ottimo il rapporto qualità prezzo nel senso che non c’è nessun amarezza che impedisca la lieve decantazione del dolce,