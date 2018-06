Immobile e altri Vip a Capri

Pienone di vip per le strade della movida caprese e sbarchi da record nel primo weekend di giugno sull’isola. 11.640 arrivi nella sola giornata di sabato nel porto di Marina Grande ed un po’ meno nella domenica che si è arrestata sotto i 10.000. Non hanno resistito al primo richiamo estivo anche tanti personaggi noti, tra politici, imprenditori, stilisti, calciatori e show girl del piccolo schermo.

OSPITI ILLUSTRIL’ex ministro Angelino Alfano è arrivato insieme alla famiglia con uno yacht privato, destinazione Grand Hotel Quisisana, riporta Il Mattino. Altro volto noto a sbarcare da un tender privato già da giovedì è stato il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkan – raggiunto dalla sua fidanzata – avvistato nel ristorante più amato dal jet set, l’Aurora, ed ovviamente alla taverna Anema e Core, tempio della musica caprese di Guido e Gianluigi Lembo. Nelle stesse ore sull’isola anche Re Giorgio Armani: lo stilista è stato avvistato tra le strade dello struscio, poi da Aurora a posare per una foto ricordo con la proprietaria Mia D’Alessio.

I TRE CALCIATORIVero e proprio boom di calciatori e sexy star da Anema e Core dove hanno fatto tappa due idoli del calcio italiano, Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro, che hanno cantato e ballato per ore canzoni della tradizione napoletana. A raggiungerli, scavalcando la folla, anche l’attaccante della Lazio e della nazionale, Ciro Immobile, insieme alla moglie, che ha improvvisato sulle note di Oi vita e Tu vuò fa’ l’americano. Tra gli altri anche l’icona social Guendalina Tavassi col marito ed una raggiantissima Aida Iespica in compagnia dell’amica Susanna Petrone.