Greenpeace lancia Plastic radar: ora puoi segnalare i rifiuti su WhatsApp

L’iniziativa dell’associazione ecologista, insieme a Repubblica, per segnalare – grazie ai messaggi dei cittadini – i rifiuti in plastica sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie dei mari italiani

La Repubblica – 01 Giugno 2018

La plastica che soffoca i mari non può essere abbandonata. E la tecnologia può aiutarci a recuperarla. Da oggi sarà possibile segnalare la presenza di rifiuti in materiale plastico sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie delle acque italiane. Si chiama Plastic Radar il servizio che Greenpeace inaugura permettendo a tutti di utilizzare la più comune applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp, per inviare le segnalazioni al numero +39 342 3711267.

Oltre che sul sito plasticradar.greenpeace.it, i risultati saranno disponibili in tempo reale anche su Repubblica.it. Si potranno scoprire quali sono le tipologie di imballaggi più comuni nei mari italiani, a quali categorie merceologiche appartengono, se sono in plastica usa e getta o multiuso e da quali mari italiani arriva il maggior numero di segnalazioni.

“Le spiagge e i fondali marini sono soffocati dalla plastica. Con questa iniziativa invitiamo tutti gli amanti del mare a non rassegnarsi a convivere con la presenza di rifiuti in plastica ma ad accendere i riflettori su questo grave inquinamento che rappresenta una delle emergenze ambientali più gravi dei nostri tempi”, dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.

L’iniziativa è alla portata di tutti, basta avere un telefono cellulare su cui sia installata l’applicazione Whatsapp e, una volta ritrovato un rifiuto in plastica sulle spiagge, sui fondali o sulla superficie dei mari italiani, segnalarlo al numero di Greenpeace tramite l’applicazione. Per effettuare una segnalazione sarà necessario scattare una foto del rifiuto e, se possibile, fare in modo che sia riconoscibile il marchio e il tipo di plastica di cui è costituito.

Successivamente va inviata a Greenpeace, insieme alle coordinate geografiche del luogo dove è stato individuato il rifiuto. Ogni segnalazione viene elaborata da Greenpeace e i dati relativi a tipo di rifiuto e posizione saranno disponibili onlline in forma aggregata, nell’arco di 24-48 ore.

“L’iniziativa, oltre a far luce sui rifiuti in plastica più presenti nei mari italiani, vuole individuare anche i principali marchi che, da anni, continuano a immettere sul mercato enormi quantitativi di plastica, principalmente usa e getta, non assumendosi alcuna responsabilità circa il suo corretto riciclo e recupero”, spiega Ungherese.

“Se vogliamo fermare l’inquinamento da plastica nei nostri mari, è necessario che le grandi aziende affrontino concretamente le loro responsabilità, in particolare riguardo la plastica monouso, avviando immediatamente programmi che riducano drasticamente il ricorso all’utilizzo di imballaggi e contenitori in plastica usa e getta”, conclude.

Nei mesi scorsi Greenpeace ha lanciato una petizione (no-plastica.greenpeace.it), sottoscritta da più di un milione di persone in tutto il mondo, in cui si chiede ai grandi marchi come Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, McDonald’s e Starbucks di ridurre drasticamente l’utilizzo di contenitori e imballaggi in plastica monouso.